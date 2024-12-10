Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda'yı Ağırlıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında yarın Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Bulgar hakem Dobromir Dobrev ile İtalyan hakem Stefano Cesare yönetecek.
Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ilk sırada yer aldı.
Macaristan temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3. sırada kendine yer buldu.
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