Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı

Jorge Jesus yönetiminde geride kalan 4 haftada 7 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Santrfor transferinin gündemde olduğu sarı lacivertlilerde orta saha için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

KADROYA KATABİLMEK İÇİN ELDEKİ YABANCILARIN YOLLANMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe, Chelsea ile sözleşmesinin bitmesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşmayan Ross Barkley için harekete geçtiği belirtildi.

Kanarya'nın oyuncu satışını gerçekleştirmesi halinde İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslara başlayacağı aktarıldı.

RANGERS DA DEVREDE

Temmuz 1'de boşa çıkan 28 yaşındaki oyuncu için İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ın da devrede olduğu ifade edildi.