Fenerbahçe, Chiaka Ogbogu'yu Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Chiaka Ogbogu'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
ABD'li orta oyuncu, kariyerine 2011 yılında Texas Advantage formasıyla başlarken sırasıyla Teksas Üniversitesi, Il Bisonte Firenze, Chemik Police, Imoco Volley, Eczacıbaşı Dynavit, LOVB Austin ve VakıfBank'ta görev yaptı.
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