Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, liderlik koltuğunda oturduğu maçta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin iç saha performansı ve yenilmezlik serisi dikkat çekiyor. İki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor. İsmail Kartal ve Fatih Tekke ise 4. kez rakip olacak.

10.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftada yarın evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 63 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-yeşilliler ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 27 puanla 14. sırada yer alıyor.

16. randevu

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 15 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. 3 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 32 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.

İç saha karnesi

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 12 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 9 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 36 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

13 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde üst üste 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe, oynadığı son 13 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray ve Samsunspor ile de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de 24 hafta itibarıyla 63 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 22 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 63 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.

İsmail Kartal ile Fatih Tekke, 4. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde 4. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nü, Tekke ise Kayseri Erciyesspor, Manisaspor ve Denizlispor'u çalıştırıyordu. Taraflar 1'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
    00:39 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.

  • Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı
    10 Şub Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

  • AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
    10 Şub AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü
    10 Şub Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

  • Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı
    10 Şub Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı

    Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.

  • Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim
    10 Şub Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim

    RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.

  • Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk
    10 Şub Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

  • ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı
    10 Şub ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı

    ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Fatih Tekke, Fenerbahçe, Altay, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 01:23:29. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement