Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan çalışmada, sarı-lacivertliler taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

10.02.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalanan antrenmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular kampa girdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:08:29. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement