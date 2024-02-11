Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Corendon Alanyaspor'un golünü Augusto attı.

11.02.2024 20:03
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Stat: Ülker

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Eduardo

Gol: Dk. 12 Augusto (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Eduardo, Dk. 5 Leroy Fer, Dk. 44 Oğuz Aydın, Dk. 45+5 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 Szymanski, Dk. 42 Tadic, Dk. 45+5 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

7. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında araya giren Eduardo, Djiku'nun müdahalesine rağmen Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Sisto'yu gördü. Sisto'nun penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Livakovic'ten dönen topu sol çaprazdan Augusto düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1.

18. dakikada ceza sahası dışı sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği sert ortaya Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

24. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Krunic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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