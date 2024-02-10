Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor\'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin bugüne kadar ligde karşılaştığı 15 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 32 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 15 gol gördü.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 7 kez İstanbul'da karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 15 gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü.
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe geçen sezon 5-0'lık sonuçla aldı.
Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
Fenerbahçe 4 maçtır kazanıyor
Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor karşısında ligde oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu müsabakalarda rakip kaleye 14 gol atarken, 3 gol yedi.
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.
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