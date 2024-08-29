Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor\'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 9-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

29.08.2024 10:35
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde 17. kez karşılaşacak iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin 9-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, turuncu-yeşilliler ise henüz galibiyetle tanışamadı. Akdeniz ekibi 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Ligde 17. randevu

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 17. kez mücadele edecek. Geride kalan 16 maçta sarı-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 34 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan lig maçı 2-2'lik skorla berabere tamamlandı.

30 maçlık yenilmezlik serisi

Sezona 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

Dzeko'dan 3 haftada 3 gol

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en golcü ismi olan Edin Dzeko, bu sezona da gollerle başladı. Bosna Hersekli forvet, Adana Demirspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, ligde 3 gole imza atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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