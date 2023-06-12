Fenerbahçe'de 3 oyuncunun ayrılığı kesinleşti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 3 oyuncunun ayrılığı kesinleşti

12.06.2023 22:33

Fenerbahçe, Valencia, Zajc ve Alioski'nin kulüpten ayrılacağına kesin gözüyle bakıyor. Ancak Zajc'ın fikri Portekizli hocanın ayrılmasının ardından değişti. Fenerbahçe yönetimi Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve kalması için ikna etmeye çalışacak.

Gelecek sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, takımı şekillendirme çalışmalarına başladı.

3 YILDIZIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Valencia, Zajc ve kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

ZAJC, FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Jorge Jesus'un takımında forma şansı bulamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği öne sürüldü.

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MASAYA OTURULACAK

Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu söz konusu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 3 oyuncunun ayrılığı kesinleşti - Son Dakika
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