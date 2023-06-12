Gelecek sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, takımı şekillendirme çalışmalarına başladı.
Valencia, Zajc ve kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
Jorge Jesus'un takımında forma şansı bulamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği öne sürüldü.
Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu söz konusu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de 3 oyuncunun ayrılığı kesinleşti - Son Dakika