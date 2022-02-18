Üye Girişi
Fenerbahçe'de 5 sakat futbolcunun tedavisi sürüyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de 5 sakat futbolcunun tedavisi sürüyor

18.02.2022 13:43
Fenerbahçe'de 5 sakat futbolcunun tedavisi sürüyor

Fenerbahçe Kulübü, takımdaki sakat oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, takımdaki sakat oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp takımda sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumlarına dair açıklamada bulundu. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme şu şekilde:

"Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci: Omuz kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor." - İSTANBUL

YORUMLAR
500

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Mesut Özil, Fitnes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 5 sakat futbolcunun tedavisi sürüyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:40 İktidar vekilleri Gerçek'i sevmedi! Tarkan'ı trolleşmiş şarkıcı diye niteledi
13:33 Daha önce 37 hastasını taciz etmişti, akıllanmadı! Tekrar yapınca tutuklandı
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Çömez, eski partisine şarkı önerdi. Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:49:38. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 5 sakat futbolcunun tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement