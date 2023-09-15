İsmail Kartal'ı zor bir seçim bekliyor! King ya da Crespo kadro dışı kalabilir - Son Dakika

İsmail Kartal'ı zor bir seçim bekliyor! King ya da Crespo kadro dışı kalabilir

Son Güncelleme: 15.09.2023 09:04

Fenerbahçe'de 6 numara transferinin gerçekleşmesi durumunda, King ya da Crespo'nun kadro dışı kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 6 numara transferinin gerçekleşmesi durumunda, King ya da Crespo'nun kadro dışı kalması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal iki futbolcudan birini yabancı kontenjanı nedeniyle saha dışı bırakacak.

PERES VE LINCOLN'ÜN LİSANSLARI DONDURULUYOR

Fenerbahçe sakatlıklarla boğuşan Luan Peres ile Lincoln'ün lisanslarının dondurulması ve Omar Fayed ile Jin ho-jo'nun da TFF'ye bildirilmemesi sonrası sarı-lacivertlilerde yabancı sayısı 14'e düşecek. Ancak Fenerbahçe planladığı 6 numara transferini gerçekleştirirse İsmail Kartal'ı zor bir seçim bekliyor.

KING YA DA CRESPO LİSTE DIŞI KALABİLİR

İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe'nin yabancı bir 6 numara transferi yapması durumunda King ya da Crespo'yu kadro dışı bırakması bekleniyor. Ancak 6 numara transferi gerçekleşmezse iki futbolcu da TFF'ye bildirilen listede yer alacak.

AL MUSRATI İÇİN SON ŞANS

Fenerbahçe'nin 6 numara transferi için gündeminde Braga forması giyen Al Musrati var. Sarı-lacivertliler, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Libyalı futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışacak.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ı zor bir seçim bekliyor! King ya da Crespo kadro dışı kalabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ı zor bir seçim bekliyor! King ya da Crespo kadro dışı kalabilir - Son Dakika
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