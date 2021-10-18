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Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler - Son Dakika

Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler

18.10.2021 09:46

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybetti. Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmada olaylar yaşandı. Hakem hataları nedeniyle öfkelenen camia, Sabiha Gökçen Havalimanı'ında buluştu. Başkan Ali Koç ve kaptanlar, megafonla taraftara seslendi. Ali Koç, Mesut Özil ve Altay Bayındır, şampiyonluk sözü verdi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatleri olmasına rağmen hıncahınç bir kalabalıkla takımı karşıladı. Fenerbahçe resmi hesaplarından taraftarlara takımın uçak iniş bilgileri paylaşıldı.

"BU TAKIMA GÜVENİYORUZ"

Megafonu ilk olarak eline alan Ali Koç, "Biz Vitor Pereira'nın takımına sonuna kadar güveniyoruz. Bu sene başarılı olacağız. Sizden ricam kayıtsız şartsız desteğinizi sosyal medya alanlarında da sürdürmeniz" ifadelerini kullandı.

"SİZ ARKAMIZDA OLUN"

Taraftara geldikleri için teşekkür eden Mesut Özil, "Herkese tüm takım adına teşekkür ediyorum. Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum sizler de inanın. Perşembe günü elimizden geleni yapıp kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım sezon sonu şampiyon olacak" diye konuştu.

"AÇ OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

Taraftardan puan kaybı için af dileyen Altay, "Herkese çok teşekkür ederiz. Sizler sayenizde şu an duygularımız çok kabarık. Sizin ne kadar aç olduğunuzu ve istediğinizi farkındayız. Bizler de bundan sonrası için bugünü bir kenara bırakıp sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu akşam için özür dileriz, inşallah sezon sonu güzel bitecek" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler

Sabiha Gökçen, Fenerbahçe, Mesut Özil, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler - Son Dakika Spor


YORUMLAR (4)
  • Semih Yetkin: altay ile mesut sahada performans sergilesinler orda değil Ali Koç a helal olsun şu an fenerbahçe şike yapmıyor şike maduru oluyor fenerin üstüne oynuyorlar federasyon hakemler değişmeli fenerbahçenin iki senede 100 milyon euro ya yakın zararı oldu karşılanmalı Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • Feyzi Kocakulak: Bu ruhla şampiyon olunmaz Hakem kötü çifte standartlı ama bir takım yüzde yirmi sekiz topa sahip olamaz hele FB hiç olmaz Cevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler - Son Dakika
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