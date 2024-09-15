Fenerbahçe'de Amrabat İlk Maçına Çıktı

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında kadroya girdi. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Faslı futbolcu, 81. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi. - İSTANBUL