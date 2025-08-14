Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer olduğu günden bu yana forma şansı bualamayan Omar Fayed'in yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe, Omar Fayed'in Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca'ya transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Arouca forması giyeceği belirtilerek, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed'in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." denildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Belçika Ligi ekibi Beerschot formasıyla 15 maça çıkan Omar Fayed, takımı adına 1 asistlik katkı yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?