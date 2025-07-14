Fenerbahçe\'de ayrılık kapıda! Diego Carlos\'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Diego Carlos ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos'tan beklediği verimi alamadı. Sarı-lacivertliler, 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız oyuncuya uygun bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmak istiyor.

BURNLEY'E SICAK BAKIYOR

Bu gelişmelerin üzerine Brezilyalı stopere Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Lige yeni yükselen Burnley, 32 yaşındaki Diego Carlos'u kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Diego Carlos'un da yeniden Premier Lig'e dönmek istediği ve Burnley'in ilgisine sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de yalnızca 5 maçta forma giyen Carlos, süre aldığı 188 dakikalık dilimde gol ya da asist katkısında bulunamadı.