Fenerbahçe\'de ayrılık! Umut Nayir, Konyaspor\'a transfer oluyor

Spor

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Umut Nayir, takımdan ayrılıyor. Umut, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

BONSERVİSİYLE KONYASPOR'A GİDİYOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Umut Nayir'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli kulübe 31 yaşındaki futbolcu için 600 bin euro boservis bedeli ödeyecek.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Umut Nayir, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan yıllık 30 milyon TL maaş alacak. Kariyerine Konyaspor'da devam edecek olan Umut Nayir kısa bir süre içerisinde yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Umut Nayir, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ligin ilk devresinde sarı-lacivertli formayla 13 maça çıkan Umut, sezonun diğer yarısını Pendikspor'da kiralık geçirmişti. Tecrübeli forvet, İstanbul ekibiyle çıktığı 18 maçta 5 gol attı ve 1 de asist yaptı.