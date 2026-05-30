Fenerbahçe'de Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Bayramlaşma Töreni

30.05.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Kurban Bayramı'nda geleneksel bayramlaşma töreni düzenledi. Başkan Saran demokrasi vurgusu yaptı.

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın 4. gününde yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gelecek hafta sonu yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına dikkat çekerek, "Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun" dedi.

Fenerbahçe camiası, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Kurban Bayramı'nın 4. gününde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu ve kulüp üyelerinin yanı sıra, dernek başkanları ve kulüp personelleri katıldı.

Şekip Mosturoğlu: "İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur"

Törende konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile oluyor, inşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur. Bu birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel olmayacaktır. Karşılaştığımız her türlü zorluklarda da inanılmaz bir güç olacaktır. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran: "Haftaya da bir demokrasi bayramımız var"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da, sarı-lacivertlilerin en büyük gücünün şartlar ne olursa olsun kenetlenebilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu kenetlenmeleri senelerdir yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bu 9 günlük bayramda buraya zaman ayırıp geldiniz, Fenerbahçe sevginizden dolayı geldiniz. İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Bu desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan dolayı hem duyguluyum, hem mutluyum. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz, ben ve arkadaşlarımın içinde. Samimi ve sahici şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Demokrasi, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi
Tedesco imzayı attı İşte yeni takımı Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 15:02:44. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.