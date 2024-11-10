Fenerbahçe'de Değişiklikler ve Anma Töreni - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Değişiklikler ve Anma Töreni

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ederken, teknik direktör Mourinho 5 değişiklik yaptı.

10.11.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AZ Alkmaar maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki müsabakada, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i Sivasspor karşısında da sahaya sürdü.

Hollanda'da ilk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko, Sivasspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Becao'nun yerine Samet Akaydın, Mert Müldür'ün yerine Filip Kostic, İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Fred'in yerine Sebastian Szymanski'yi oynatan Mourinho, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'e formayı verdi.

Fenerbahçe, Sivasspor müsabakasına şu 11'le çıktı:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.

Jose Mourinho tribünde

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.

Samet Akaydın 337 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.

Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu.

Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra teknik ekip kararıyla Levent Mercan da Sivasspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakan Alexander Djiku ise maç kadrosunda yer aldı.

Ülker Stadı'nda Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi.

Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.

Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı.

İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

Bright Osayi-Samuel 100. lig maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.

Kaynak: AA

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