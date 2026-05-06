Fenerbahçe'de Derbi Değişiklikleri

06.05.2026 03:03
Tedesco, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Asensio yedeklerde.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada Konyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek'i derbide kulübeye çekti.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 40 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Fenerbahçe, gol yollarında ise Sidiki Cherif'e güvendi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.

Asensio yedekler arasında

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbi müsabakasıyla kadroya döndü.

Sarı-lacivertlilerin ligde 5 Nisan tarihinde Beşiktaş ile oynadığı derbi maçında sakatlık yaşayan Asensio, ikisi lig, biri kupa olmak üzere 3 resmi maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, Galatasaray derbisinde kadroya dahil edilirken, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Kerem, RAMS Park'a ilk kez rakip olarak geldi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ilk kez RAMS Park'a rakip olarak geldi.

Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra Portekiz'in Benfica ekibine transfer olan Kerem, sezon başında Fenerbahçe'ye katılmıştı.

Sezon içerisinde sarı-kırmızılılara karşı forma giyen Kerem, Fenerbahçe ile ilk kez Galatasaray deplasmanına çıktı.

Tek eksik Edson

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Chobani Stadı'nın etrafında erken saatlerde toplanan sarı-lacivertli yaklaşık 2 bin 500 taraftar, 45 otobüsle RAMS Park'a gelerek takımlarını destekledi.

Yönetim kurulu tarafından Kadıköy'de dağıtılan formalarla deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek oyuncularını tribüne çağırarak destek verdi.

19 yaş altında derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe 19 yaş altı takımı, derbide Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 5. dakikada Alaettin Ekici ve 71. dakikada Emin Eren Sayar kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise Arda Tagay'dan geldi.

Derbide yoğun güvenlik önlemleri alındı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada alındı.

Müsabakada yaklaşık 6 bin emniyet personeli görev yaptı. Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra polis de görev aldı.

Fenerbahçe yönetimi tam kadro

Fenerbahçe'de yönetim tam kadro RAMS Park'a geldi.

Sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, derbide sarı lacivertli takımı yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA

