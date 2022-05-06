Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek

06.05.2022 20:43
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşması öncesi gelen haberle sarsıldı. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler ve Kim-Min Jae, sakatlıkları nedeniyle pazar akşamı oynanacak derbide yer almayacak.

8 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe, 2 önemli yıldızını sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'de büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında yok

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOKLAR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Kim Min-Jae'nin sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle Güney Kore'ye gideceği belirtildi. Genç yıldız Arda Güler'in ise sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığını belirtildi. 2 futbolcu da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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Güney Kore, Arda Güler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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