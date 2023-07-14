Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ABD'ye dönüşü an meselesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ABD'ye dönüşü an meselesi

14.07.2023 11:38

Fenerbahçe'de performansı tartışma yaratan Diego Rossi'nin takımdan ayrılması an meselesi. ABD ekibi Atlanta United, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Rossi, Fenerbahçe formasıyla 90 maçta 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de performansı tartışma yaratan Diego Rossi'nin takımdan ayrılması an meselesi. ABD ekibi Atlanta United, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

ABD'YE GERİ DÖNÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin 5.5 milyon euroya Los Angeles FC'den renklerine bağladığı Rossi, ABD'ye geri dönüyor. 25 yaşındaki futbolcuya, Atlanta United talip oldu.

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Diego Rossi, Fenerbahçe formasıyla 90 maça çıktı. Uruguaylı yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 20 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ABD'ye dönüşü an meselesi - Son Dakika
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