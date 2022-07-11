Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı alındı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı alındı

11.07.2022 16:57
Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı alındı

33 yaşındaki Özil, İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşacakİstanbul DHAFenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

33 yaşındaki Özil, İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşacak

İstanbul DHA

Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen yıldız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği öğrenilirken 33 yaşındaki Özil'in Fenerbahçe'den alacakları konusunda bir açıklama yapılmadı. Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil'in İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Mesut Özil, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı alındı - Son Dakika
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