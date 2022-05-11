Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

11.05.2022 15:24
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü evinde oynayacakları Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü evinde oynayacakları Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışması ile başladı ve sahada gerçekleştirilen çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenmanda Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken; Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz özel programlar eşliğinde günü tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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