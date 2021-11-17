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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları - Son Dakika

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

17.11.2021 15:07
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamladı, Altay Bayındır salonda çalışmalarını sürdürdü. Enner Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları - Son Dakika Spor


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