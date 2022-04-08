Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

08.04.2022 21:39
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Derbide ilk golün önemi büyük Derbide ilk golün önemi büyük Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:42 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 21:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement