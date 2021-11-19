Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde üç grup halinde pas çalışması yaptı.

Çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Kaleci Berke Özer gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almazken, Enner Valencia ve Altay Bayındır günü tedavi ile geçirdi. Luiz Gustavo da bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki, idmanın bir bölümünü takip etti.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.