Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Diğer oyuncuların ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı pas yaparak sürdürdükleri aktarıldı. Antrenmanın dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

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