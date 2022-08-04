Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez Avrupa sahnesinde - Son Dakika
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Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez Avrupa sahnesinde

04.08.2022 20:04
Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez Avrupa sahnesinde

Fenerbahçe'de genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe'de genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez sarı-lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde sahaya çıkıyor.

Sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır'ın yedek soyunduğu maçta eldiveni giyen 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez forma giydi. Genç kaleci geçen sezon ligde Antalyaspor maçında son 5 dakika, 2-1 kazanılan Altay maçında ise 90 dakika kaleyi korumuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Osman Ertuğrul, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez Avrupa sahnesinde - Son Dakika

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