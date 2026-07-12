Fenerbahçe'de Güçlü Hava - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Güçlü Hava

12.07.2026 00:04
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Levent Mercan, tatilden dönen Fenerbahçe'nin takım içindeki uyum ve istekliliği vurguladı.

FENERBAHÇELİ Futbolcu Levent Mercan, "Takımın içerisinde çok iyi bir hava var. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an" dedi.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Polonya ekibi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan açıklamalarda bulundu.

Maçta çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten Levent, "Takım içerisinde istek, arzu çok iyi şu ana kadar. İki maçta da onu gösterdik. Tabii ki daha eksikliğimiz birkaç tane var ama onları bu kamp sürecinde çalışıp, daha iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi, son iki maçta güzel bir galibiyetle ayrıldık" diye konuştu.

'İSMAİL HOCA'NIN İSTEDİĞİNİ ÇOK İYİ GERİ VERDİK MAÇLARDA'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın takımdan beklentilerine değinen genç futbolcu, "İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda. Yani kendi isteklerini çok iyi gösterdik iki maçta da. Dediğim gibi, tabii ki daha eksikliğimiz var birkaç tane ama bence çok iyi çalışıp, daha da iyisini çıkarabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

'TAKIMIN İÇERİSİNDE ÇOK İYİ BİR HAVA VAR'

Takım içerisindeki uyumu da değerlendiren Levent, "Herkes, yani tüm oyuncular, hem gençler hem büyükler, abiler takımın içerisinde çok iyi bir hava var. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Güçlü Hava - Son Dakika

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