Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, U19 Takımımızla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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