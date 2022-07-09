Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

09.07.2022 21:27
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, U19 Takımımızla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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