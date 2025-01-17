Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti

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Fenerbahçe'de kiralıktan dönen Lincoln Henrique, sarı-lacivertli taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor" ifadelerini kullandı.

17.01.2025 10:41
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Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Lincoln Henrique sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

"HAYATTA HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMUYOR"

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, " İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti
Fenerbahçe\'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    5saraya gönderin severler çöp toplamayı 46 27 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Small kulüp olan 8 taşa gönderin 15 48 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Eyvallah ferhat eser kardeş seninde canın sağolsun 1 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak şan değerli kardeşim canın sağolsun senin 1 1 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    sizin attığınız başlıkları görünce direkt yalan diyorum lincoln ne zamandan bu yana yıldız oyuncu oldu 1 1 Yanıtla
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