Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İrfan Can Kahveci'nin doğum günü Can Bartu Tesisleri'nde kutlandı. İrfan Can, doğum günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

17.07.2024 16:35
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde 29 yaşına giren İrfan Can Kahveci'nin doğum günü kutlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren İrfan Can Kahveci'nin doğum günü kutlandı. İrfan Can, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üflerken, daha sonra Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin doğum günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin doğum günü kutlandı - Son Dakika
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