Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi

18.06.2026 14:14
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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak atadı. Kartal, başarı sözü verdi.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı. Kartal, göreve getirildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söz veriyorum" dedi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Aziz Yıldırım seçildi. Başkanlık seçiminin ardından günlerdir merakla beklenen teknik direktörlük göreviyle ilgili karar da netleşti. Sarı-lacivertliler, kulüp televizyonu üzerinden yaptığı açıklamada, futbol direktörlüğü görevine Oğuz Çetin'in, teknik direktörlük görevine ise İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu. Böylece Fenerbahçe'de yeni yönetim döneminin futbol yapılanması da resmen şekillenmiş oldu.

Cihan Kamer: "120. yılımızda Fenerbahçe'mizi özlem duyduğu şampiyonluklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız"

Yapılan yayında açıklamalarda bulunan Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, "Öncelikle bu seçim sürecinde kongre üyelerimizin teveccühüyle yönetime geldik. Kongre üyelerimize ve Fenerbahçe'mize tekrar bize bu görevi verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'ıma tekrar 12,13 yıl aradan sonra beni de yönetimine alarak böyle bir ağır sorumluluk içerisinde bizlere de güvendiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'ımız seçim süreci boyunca Fenerbahçe'nin ortak akıl, istişare ve liyakat esasları doğrultusunda yönetileceğini, teknik direktör tercihinin ise yönetim kurulu oluştuktan sonra futbolun içinden gelen tecrübeli isimlerle yapılacak değerlendirmeler neticesinde belirleneceğini ifade etmişti. Fenerbahçe kültürünü camiamızın değerlerinde ve bu formanın taşıdığı sorumluluğu çok iyi bilen kulübümüzün içinden yetişmiş liyakat sahibi isimlerle 120. yılımızda Fenerbahçe'mizi özlem duyduğu şampiyonluklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz yalnızca bugünü değil, Fenerbahçe'nin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi futbol oynadığı dönemde imparator lakabını alan, 103 gollü unutulmaz şampiyonluğumuzun baş aktörlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişimi direktörlüğü görevlerini üstlenmiş Sayın Oğuz Çetin'e biz başkanım ve yönetimim adına başarılar diliyoruz" cümlelerine yer verdi.

Oğuz Çetin: "Tekrar yuvaya, camiaya dönmek, taraftarımızla buluşmak çok güzel"

Fenerbahçe'de Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Tekrar yuvaya, camiaya dönmek, taraftarımızla buluşmak gerçekten çok güzel. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde, sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına, futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına, ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de diğer kat sahibi olan arkadaşlarım, hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız. Bugün burada olmak, duygularımı açıklamaya çalışmak gerçekten heyecan verici."

İsmail Kartal: "Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söz veriyorum"

Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ederek sözlerine başlayan İsmail Kartal, "Yöneticilerime, değerli arkadaşım ve takım arkadaşım Oğuz Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak beni çok mutlu etti. Dün Sayın Başkanımız beni arayarak, oğlum İsmail nasılsın demesi bile beni çok duygulandırdı. Çünkü Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, Trabzon'da kurşunlanmalarımız gibi. Yani tekrar o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı. Çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçekler de nedir? Onları da biz biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni sezonda ne yapması gerekiyor hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da. Onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum ve çok heyecanlıyım. Çok da tecrübelendim. Antrenör olarak, bu camianın evladı olarak dördüncü gelişim. Ben de Sayın Başkanım'a, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi - Son Dakika

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