Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk 11'de 3 değişiklik yaptı, Asensio 28 gün sonra döndü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Gaziantep FK mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muric'i ilk 11'de sahaya süren Kartal, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yanı sarı Gaziantep'te sahaya sürdüğü İsmail Yüksek ve Romelu Lukaku'yu yedek soyundurdu.

Kartal, Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u sahaya sürerken savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'ı 11'de oynattı.

Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'na şans veren Kartal, forvette ise Vedat Muric'e formayı verdi.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene, Eyüpspor mücadelesine kulübede başladı.

Futbolculardan kadın taraftarlara jest

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesinde ısınmaya çiçeklerle çıktı.

Futbolcular, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla tribünde olan kadın taraftarlara çiçek verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da bugüne özel mesaj yayımlayarak, sarı-lacivertli kadın taraftarların gününü kutladı.

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, bugüne özel olarak 500 kadın taraftarı ücretsiz olarak karşılaşmada ağırladı. Taraftarlar, Eyüpspor mücadelesini Fenerium Alt F, G, H ve I bloklarında izledi.

Marco Asensio 28 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 28 gün sonra formasına kavuştu.

22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Asensio, Eyüpspor mücadelesiyle sahalara geri döndü.

Asensio, karşılaşmaya yedek başladı.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Eyüpspor mücadelesinde hafta içinde antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'den yararlanamadı.

Tedavisi devam eden Mert Müldür'ün yanı sıra Ognjen Mimovic ve kaleci Tarık Çetin de teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüpspor maçında tribünlerin tamamını doldurdu.

Sarı-lacivertliler, takımlarına ısınma bölümünden itibaren tezahüratta bulunurken futbolcuları da tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.