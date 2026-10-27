Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası Galatasaray'a 2-1 yenilgi sonrası kabul edildi

FENERBAHÇE'DE teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal, istifa etme kararı aldı. Futbol komitesi konuyu kendi arasında görüştükten sonra, Başkan Aziz Yıldırım ve futbol şube sorumlusu Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından istifa kabul edildi.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."