Fenerbahçe'de İstifa ve İmza Kampanyası - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de İstifa ve İmza Kampanyası

Fenerbahçe Gönüllüleri, Ali Koç'u istifaya davet edip olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlattı.

05.05.2025 15:19
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KADIKÖY'de Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet ve şampiyonluk yarışından kopmanın ardından Fenerbahçe camiasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı bu sonuç sonrası, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği dikkat çeken bir adım attı. Dernek, Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederek olağanüstü seçimli genel kurul için resmi olarak imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Ali Koç'un başkanlık görevine geldiği 2018 yılından bu yana futbol takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayamaması, camiada sabırların taşmasına neden oldu.

Fenerbahçe Gönüllüleri Genel Derneği Başkanı Emrah Tünay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kulübün son yıllarda yalnızca sahada değil, mali ve idari alanda da ağır yaralar aldığını belirtti. Tünay açıklamasında, "Bu tabloya sessiz kalan değil; yıllardır umutla bekleyen, hayal kırıklığı yaşayan taraftarın sesi olmak zorundayız. Umudun tükendiği, güvenin sarsıldığı bu dönemde artık susmak değil, sorumluluk alma zamanıdır. Bu bilinçle, kulübümüzün geleceğini kurtarmak adına olağanüstü genel kurul kararı alınması için imza kampanyasını başlatıyoruz. Tüm kongre üyelerini bu tarihi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Emrah Tünay'ın açıklamaları, Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok taraftar sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Bir çok kongre üyesi imza kampanyasına katılacaklarını açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İstifa ve İmza Kampanyası - Son Dakika

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