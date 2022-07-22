Fenerbahçe'de Joao Pedro, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Joao Pedro, ilk antrenmanına çıktı

22.07.2022 20:31
Fenerbahçe'de Joao Pedro, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksek ve bireysel çalışmalarla da idman sona erdi. Mert Hakan Yandaş ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Joao Pedro, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

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