Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor

Yeni sezona sağlam bir kadro kurarak yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor.

EŞYALARINI TOPARLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilya ekiplerinden Gremiro, Pedro için sarı-lacivertlilere kiralama teklifinde bulundu. Fenerbahçe'nin ayrılığına sıcak baktığı futbolcu bu gelişmenin ardından eşyalarını topladı. Pedro, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Brezilya'ya gidecek.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon 28 maça çıkan ve yüksek performans beklenen 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda sadece 5 kez gol atabildi.