Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor

31.07.2023 20:34

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Joao Pedro için Brezilya ekibi Gremiro kiralama teklifinde bulundu. Pedro, sağlık kontrolleri için Brezilya'ya gidecek.

Yeni sezona sağlam bir kadro kurarak yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor.

EŞYALARINI TOPARLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilya ekiplerinden Gremiro, Pedro için sarı-lacivertlilere kiralama teklifinde bulundu. Fenerbahçe'nin ayrılığına sıcak baktığı futbolcu bu gelişmenin ardından eşyalarını topladı. Pedro, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Brezilya'ya gidecek.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon 28 maça çıkan ve yüksek performans beklenen 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda sadece 5 kez gol atabildi.

Meğerse bu teklifi bekliyormuş! Joao Pedro, Brezilya yolcusu

YORUMLAR
500

Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor - Son Dakika


Son Dakika
20:34 Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor
20:29 Meğerse bu teklifi bekliyormuş! Joao Pedro, Brezilya yolcusu
20:29 Esenyurt'ta tekel bayisi saldırısındaki şüpheliler yakalandı
20:24 Esenyurt'ta tekel saldırısının şüphelisi yakalanmamak için saç ve sakalını kesmiş
19:58 Cayır cayır sıcak çay içerken iki kez düşünün! Riski büyük
19:28 Kolombiya'da ormanda ilişkiye giren çiftle karşılaşan bisikletçi şaşkınlığını gizleyemedi
19:23 Ormanda bisiklet süren adam, cinsel ilişkiye giren çifti görünce neye uğradığını şaşırdı
19:24 Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı
19:20 Galatasaray'a şok! Yapılan transferler sonrası UEFA harekete geçti
18:22 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın tüm şüphelileri gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 21:05:02. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yeni takımı belli oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement