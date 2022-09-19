Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'nın istatistikleri Haaland ve Lewandowski'yi solladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'nın istatistikleri Haaland ve Lewandowski'yi solladı

19.09.2022 17:35

Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle adeta kendini bulan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, dakika başına attığı gol sayısıyla Haaland ve Lewandowski'yi geçerek zirveye yerleşti.

Son olarak Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia attığı gol ile yıldızlaştı. Bu sezon harikalar yaratan Ekvadorlu golcü, Avrupa'ya da damga vurdu.

HAALAND VE LEWANDOWSKI'Yİ GEÇTİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de dakika başı en fazla gol atan oyuncular listesinde Haaland ve Lewandowski'yi geride bıraktı.

47 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

Enner Valencia 47 dakikada 1 gol atarken, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland 52 dakikada 1 gol attı. Barcelona'nın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Lewandowski ise 56 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

Dakika/Gol sayıları:

  • Enner Valencia: 7 gol, 330 dakika - 47 dakikada bir
  • Erling Haaland: 11 gol, 575 dakika - 52 dakikada bir
  • Robert Lewandowski: 8 gol, 449 dakika - 56 dakikada bir
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'nın istatistikleri Haaland ve Lewandowski'yi solladı - Son Dakika


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