Dünya devi, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek için kapıyı çaldı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de genç yıldızlar performansıyla dikkat çekiyor. Bu isimlerden en öne çıkanı olan İsmail Yüksek'e İtalyan devi Inter talip oldu.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN SOMUT ADIM ATILACAK

Uzun süredir Inter'in gözlemci ekibinin radarında olan İsmail Yüksek için İtalyan devi somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Inter'in teknik direktörü Inzaghi'nin milli futbolcunun transfer edilmesi için yönetime talepte bulunduğu ifade edildi.

TEKLİF EDİLECEK RAKAM BİLE BELLİ

İtalyan devinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını 10 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlandığı belirtildi. Ancak sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmeyeceği ve rakamın artırılmasını talep edeceği öğrenildi.