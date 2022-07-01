Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu

01.07.2022 11:10
Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin, Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.

Avusturya'nın Graz şehrinde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, " Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia ve Serdar Dursun" yer alıyor.

Kamp kadrosunda bulunmayan Serdar Aziz ve Crespo tedavileri sebebiyle İstanbul'da kaldı. Tisserand, Lemos, Meyer, Gustavo ve Caulker'ın ise kadroda düşünülmediği için kafileye alınmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Altay Bayındır, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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