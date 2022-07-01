Kamp kadrosunda bulunmayan Serdar Aziz ve Crespo tedavileri sebebiyle İstanbul 'da kaldı. Tisserand, Lemos, Meyer, Gustavo ve Caulker'ın ise kadroda düşünülmediği için kafileye alınmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Altay Bayındır, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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