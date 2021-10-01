Üye Girişi
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı

01.10.2021 20:43
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Olympiacos karşısında ilk 11'de başlayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı. Sosa ile İrfan Can Kahveci beriysel çalışmalarını sürdürürken gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil idmanda yer almadı.Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek 20:09 Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi 19:54 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı 19:11 Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız 18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm 17:46 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi 16:50 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı 16:33 Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı 15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi         
20:20
Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor         
19:57
Çimenlerin arasında belirdi! Başsız kurbağanın hayatta kalması şaşkınlık yarattı Çimenlerin arasında belirdi! Başsız kurbağanın hayatta kalması şaşkınlık yarattı         
19:47
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı         
19:11
Kaynana, gelinine Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı         
17:50
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi         
17:39
İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı         
16:47
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Japonya'da Prenses Mako, halktan biri olan nişanlısı ile ay sonunda evlenerek kraliyet statüsünü kaybedecek Japonya'da Prenses Mako, halktan biri olan nişanlısı ile ay sonunda evlenerek kraliyet statüsünü kaybedecek         
12:31
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ünlü şarkıcı Gloria Estefan'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: 9 yaşındayken akrabamın tacizine uğradım Ünlü şarkıcı Gloria Estefan'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: 9 yaşındayken akrabamın tacizine uğradım         
05:36
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 20:48:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement