Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Olympiacos karşısında ilk 11'de başlayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı. Sosa ile İrfan Can Kahveci beriysel çalışmalarını sürdürürken gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil idmanda yer almadı.Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.