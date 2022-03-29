Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

29.03.2022 16:09
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu idmanın tamamında takımla çalıştı. Attila Szalai ile Dimitris Pelkas ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Futbol akademisinin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo da antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

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