Fenerbahçe'de Kojo Oppong Erzurumspor maçında yok! Gribal enfeksiyon tedavisi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesi Kojo Oppong'un kadroda yer almayacağı duyuruldu. Kulüp, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve yüksek ateşi düşmeyen genç stoperin sağlık ekibinin değerlendirmesiyle maç kadrosundan çıkarıldığını, tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
FENERBAHÇE'de Erzurumspor FK öncesi yapılan açıklamada, genç stoper Kojo Oppong'un kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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