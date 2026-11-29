FENERBAHÇE'de Erzurumspor FK öncesi yapılan açıklamada, genç stoper Kojo Oppong'un kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.