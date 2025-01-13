Fenerbahçe'de Konyaspor Maçında Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor Maçında Kadro Değişiklikleri

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı 4 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Ahmet Çalık unutulmadı.

13.01.2025 20:46
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda biri zorunlu 4 değişiklik yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 4 ismi değiştirdi.

Geçen hafta ilk 11'de oynayan isimlerde Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı olduğu için Konya deplasmanında yer almazken, Osayi-Samuel, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat yedekler arasında oturdu. Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu maça da 3-4-1-2 sistemiyle çıkan Fenerbahçe'de Mourinho, kalede Livakovic'e şans tanırken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'dan oluşturdu. Sağ kanat bekte Oğuz Aydın, sol kanat bekte ise Filip Kostic forma giydi. Orta sahada Szymanski ve Fred ikilisini görevlendiren Mourinho, forvet arkasında Dusan Tadic'i oynattı. Fenerbahçe'nin ileri ikilisinde ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ise kadroda yer almadı.

Livakovic ve Oğuz Aydın 1 ay sonra döndü

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.

Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.

Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı

Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-?" pankartıyla çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Konyaspor Maçında Kadro Değişiklikleri - Son Dakika

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