Fenerbahçe'de Mert Hakan takımla çalıştı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Mert Hakan takımla çalıştı

27.04.2022 20:37
Fenerbahçe'de Mert Hakan takımla çalıştı

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular; koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş takımla çalışırken, Bright Osayi-Samuel saha çalışmalarına başladı. Kim Min-jae takımdan ayrı bireysel özel program dahilinde yaptığı çalışmayla günü tamamlarken; sakatlıkları süren Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Mert Hakan takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Mert Hakan takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Mert Hakan takımla çalıştı
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İsmail Kartal, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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