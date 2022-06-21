Fenerbahçe'de Mesut Özil bilmecesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Mesut Özil bilmecesi

21.06.2022 11:13
Fenerbahçe'de Mesut Özil bilmecesi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabını takibi bıraktı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabını takibi bıraktı. Ancak kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Özil'in kariyeri açısından nasıl bir yol izleyeceği ise adeta bir bilmeceye döndü.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla 2020-2021 sezonunun devre arasında transfer olan Mesut Özil, beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler ile toplamda 37 maça çıkan Mesut, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise Mesut Özil, performansından çok saha dışı olaylarla gündeme geldi.

İLK UYARI ALİ KOÇ'TAN GELMİŞTİ

Vitor Pereira döneminde çok fazla şans bulamayan Mesut için o dönem Başkan Ali Koç'tan önemli açıklamalar gelmişti. Kulüp televizyonuna konuşan Başkan Koç, yıldız futbolcunun ticari işlerine daha fazla ağırlık verdiğini söyleyerek, "Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı" eleştirisinde bulunmuştu.

Bu açıklamalardan sonra 33 yaşındaki oyuncunun kulüp ile arasındaki ilişki daha da gerildi.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNDE KADRO DIŞI KALDI

Pereira'nın ardından İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesi de Mesut'un oyununu yukarı taşıyamadı ve tam tersine ipler kopma noktasına geldi. Kartal'ın, bir süre sonra yönetimle yaptığı görüşmeler neticesinde de Mesut Özil kadro dışı bırakıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Mesut, İH Konyaspor maçında devre arasında oyundan alınmasının ardından İsmail Kartal'a tepki gösterdi ve Almanca küfür ederek, kramponlarını yere fırlattı. Bu da kadro dışı kararının alınmasına neden oldu.

JESUS DA KARARIN ARKASINDA DURDU

Türk asıllı Alman futbolcunun menajeri ise her açıklamasında Mesut Özil'in kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu ve mukaveleyi tamamlayana kadar sarı-lacivertlilerle yola devam edeceğini vurguluyordu. Ancak yeni direktör Jorge Jesus da alınan kadro dışı kararının arkasında durdu ve Mesut'a kapıları tamamen kapadı. Bunun ardından Mesut Özil de sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabını takipten çıktı. Tecrübeli futbolcunun bu hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirirken, başarılı oyuncunun kariyeri açısından nasıl bir karar vereceği de merak ediliyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil bilmecesi - Son Dakika

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