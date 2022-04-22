Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ağlarına yarım düzine gol bıraktı. Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda yıldızı Miguel Crespo ise geçirdiği sakatlıkla korkuttu.
Çaykur Rizespor'un kullandığı korner sırasında ceza sahası içinde sakatlanan Miguel Crespo, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bırakan Portekizli yıldızın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı! - Son Dakika