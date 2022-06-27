Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık bölümü tamamlandı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de milli oyuncular döndü - Son Dakika

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