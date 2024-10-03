Fenerbahçe'de Mourinho'dan 4 Değişiklik

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda oynadıkları maçta, Antalyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Defansta Çağlar Söyüncü'nün yerine Rodrigo Becao, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Mourinho, hücumda ise Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Kahveci ile Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

3 eksik

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra, Avrupa Ligi ilk haftasında Union Saint- Gilloise ile oynanan maçta kırmızı kart gören Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. İrfan'ın yerine kadroya genç kaleci Ömer Bircan Camcı dahil edildi. Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Ryan Kent ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11':

Fenerbahçe, Twente karşısına; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise, Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin bekledi. - İSTANBUL